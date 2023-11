É grave? O que se sabe da escarlatina, doença que mais cresce no Brasil - A escarlatina já foi uma doença infantil temida e, de fato, se não for tratada, pode causar problemas de saúde muito graves, inclusive a morte. Embora os sintomas possam ser debilitantes para algumas pessoas, hoje em dia é uma condição tratável. A doença afeta principalmente crianças, mas os adultos também correm risco. E quanto sabemos realmente sobre a escarlatina (ou seja, como ela se espalha, os sintomas, o diagnóstico e os tratamentos)? Recentemente, o brasileiro começou a se preocupar com a escarlatina. O Estado de São Paulo, por exemplo, registrou 31 surtos da doença de janeiro até o início de novembro de 2023, sem nenhum caso de óbito. O número é muito maior que o registrado em anos anteriores. Os dados são da Secretaria da Saúde. Contudo, em Minas Gerais foram notificadas mortes de crianças. Nesta galeria, você ficará sabendo tudo sobre a escarlatina.

© <p>Shutterstock</p>