O medo de envelhecer e como superá-lo - O medo do envelhecimento é um dos medos mais comuns que existe. E pode decorrer de muitas ansiedades diferentes, como estar cada vez mais perto da morte, por exemplo. Mas nem todo mundo tem medo de envelhecer por causa dessa ansiedade sobre a morte. Os medos também podem se intensificar por razões de vaidade e saúde, além do medo da solidão e de serem esquecidos. Isso pode sobrecarregar as pessoas ao ponto de terem ataques de pânico e preocupações que as paralisam. Em última análise, pode afetar o dia a dia de um indivíduo e até sua capacidade de encontrar felicidade. Se isso faz sentido para você, confira algumas dicas sobre como superar o medo do envelhecimento na galeria a seguir.

