Significado dos sonhos: O que os pesadelos mais comuns representam - Morte, doença, queda, afogamento... Quem nunca acordou atordoado por causa de um pesadelo perturbador? Há quem perca o sono no restante da noite aterrorizado com o que sonhou. Mas será que essas imagens refletem realmente o nosso estado de espírito ou seria uma premonição do que está por vir? Calma! Uma coisa é fato: às vezes levamos preocupações e ansiedades para a cama, o que acabam por influenciar o nosso subconsciente. Mas o que realmente significam essas aflições noturnas? Na galeria, tente decifrar os pesadelos mais comuns e veja dicas de como lidar com sentimentos assustadores.

© Shutterstock