O câncer de pele mata: Tudo o que você precisa saber - O câncer de pele é de longe o tipo mais comum de câncer, de acordo com a American Cancer Society, e também está aumentando em todo o mundo. Ouvimos constantemente sobre a importância do protetor solar e, ainda assim, a incidência dessa condição continua a crescer. Afinal, estamos levando a sério a saúde da nossa pele? Estamos em pleno verão e não dá para brincar com as altas temperaturas. Na galeria, saiba dos perigos do câncer de pele e dicas úteis para o manter protegido nos meses mais quentes.

© <p>Shutterstock</p>