Foi o rosto do Kinder durante 30 anos; quem é Günter Euringer?

Por anos, o rosto de Günter Euringer acompanhou as crianças e adultos apaixonados por chocolate. Seu rosto esteve estampado nas embalagens da guloseima que é vendida em cafés, supermercados e minimercados. Hoje, com cerca de 70 anos, seu rosto de menininho ainda é lembrado por muitos.

Euringer é alemão e saltou para a fama de forma peculiar. Tudo começou em 1973, quando ele participou de uma sessão de fotos para a marca, que havia sido lançada cinco anos antes. A partir daí, ele dedicou toda a sua juventude à Kinder Chocolate.

Em 2005, aos 30 anos, ele decidiu cortar os laços com a marca. Na ocasião, ele lançou um livro em que revelou alguns detalhes de sua carreira como rosto do Kinder Chocolate. No livro, ele contou que sentiu vergonha de seu rosto, não era um grande fã do chocolate e que ganhou pouco mais de 150 euros pelo trabalho.

Depois de deixar a marca, Euringer se casou, teve filhos e se formou em mídias digitais. Ele também fez carreira na publicidade e na direção de videoclipes. Atualmente, ele vive em Munique, na Alemanha, e prefere manter sua vida privada longe dos holofotes.

