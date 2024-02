Perigo iminente: Cidades que podem desaparecer até 2030! - Devido ao aquecimento global, o nível do mar está subindo rapidamente. Isto poderá causar estragos em todo o mundo, uma vez que milhões de pessoas serão diretamente afetadas. A Climate Central, organização que investiga o impacto das alterações climáticas, incluindo o elevado nível da água e as inundações costeiras, criou um mapa que mostra quais as partes do mundo que podem estar mais vulneráveis à ameaça iminente de ficarem submersas. Claro que esse cenário pode mudar, especialmente se os governos finalmente tomarem atitudes drásticas e sérias para enfrentar a crise climática. Mas, se nada fizerem, este estudo aponta para as potenciais consequências. Para descobrir quais cidades podem desaparecer já em 2030, por causa da preocupante subida do nível do mar, clique nesta galeria.

© Shutterstock