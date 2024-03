Como o calor extremo pode realmente matar uma pessoa - O mundo vem sendo atingido por temperaturas extremas. As pessoas lutaram recentemente, durante o verão no Hemisfério Norte, para manter a calma diante do calor infernal e os incêndios florestais não deram trégua. Inclusive o Brasil, em 2023, tem sofrido cada vez com as ondas de calor. E agora que o verão chegou, isso pode piorar ainda mais. Temperaturas extremas (e recordes) continuam causando estrago e as pessoas continuam morrendo como consequência disso. Mas o que realmente acontece, sob um calor severo, com o corpo de uma pessoa que pode levar à morte? Na galeria, descubra como e por que as pessoas morrem de calor extremo.

© Getty Images