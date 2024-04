A doença invisível que afeta milhões de pessoas chama-se disautonomia - A disautonomia é uma doença neurológica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. No entanto, não é amplamente conhecida ou compreendida. A disautonomia ocorre quando o sistema nervoso automático não funciona mais como deveria, o que pode causar problemas em todo o corpo. A condição vem com uma grande variedade de sintomas que variam em gravidade de pessoa para pessoa. Por isso, pode ser bastante difícil diagnosticar e muitas pessoas passam anos no escuro enquanto tentam descobrir o que está acontecendo com elas. Clique na galeria para saber mais sobre a disautonomia, juntamente com suas causas, sintomas e tratamentos.

© <p>Shutterstock</p>