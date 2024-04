Os estilos de paternidade e como eles afetam os filhos - A forma como uma criança é tratada tem enormes efeitos no seu bem-estar quando crescer. Não existe a "paternidade perfeita". No entanto, os pesquisadores descobriram quatro estilos parentais diferentes nos quais os pais se enquadram. Os tipos de criação são autoritários, democráticos, permissivos e não envolvidos. Cada estilo de paternidade adota uma abordagem diferente para educar os filhos e pode ser identificado por características específicas. Para saber mais sobre o que são esses estilos parentais e como eles afetam as crianças e suas vidas adultas, clique na galeria a seguir.

© <p>Shutterstock</p>