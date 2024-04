O que o seu tipo sanguíneo diz sobre a sua personalidade - No Japão, existe uma teoria de personalidade sobre os tipos sanguíneos conhecida como ketsueki-gata que afirma que o sistema de grupo sanguíneo de um indivíduo é preditivo da personalidade, do temperamento e da compatibilidade de uma pessoa com os outros. A crença nessa premissa está tão arraigada na cultura japonesa que alguém pode rejeitar um parceiro em potencial puramente com base no medo de incompatibilidade devido ao tipo sanguíneo. Mas será que o que corre em nossas veias pode realmente determinar o caráter? Bateu curiosidade? Clique e descubra qual a sua personalidade de acordo com seu tipo sanguíneo.

© Shutterstock