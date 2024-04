Pães deliciosos: veja como preparar baguete em casa

Opreparo do sanduíche começa na escolha da base, o pão. Cada pão um traz apresentação, sabores e texturas diferentes durante a experimentação. A baguette, que lembra o pão de sal, mas um pouco mais esticado, é perfeita para aquele dia em que queremos preparar petiscos para compartilhar com todos. Vai bem com patês e frios!

Baguete

Ingredientes

1/2 kg de Farinha de Trigo Finna Tradicional

20 g de fermento para pão

1 colher de sopa de Margarina Puro Sabor

10 g de sal

10 g de açúcar

1 colher de sopa de leite em pó

1 copo de água

Modo de Preparo

- Coloque numa vasilha 50 g de farinha de trigo, o fermento e um pouquinho de água. Faça uma esponja (massa mole) e deixe descansar por 15 minutos;

- Após este descanso, adicione o restante dos ingredientes e faça uma massa bem macia;

- Cubra-a com um pano e aguarde o crescimento da massa, por 30 minutos;

- Após este descanso, polvilhe a mesa com farinha de trigo, coloque a massa e prepare os modelos;

- Coloque em assadeiras levemente untadas, espere o crescimento até quase atingir o seu dobro, faça os cortes nos pães e pulverize-os com água.

- Após tudo pronto, leve para assar em forno preaquecido.