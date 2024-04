Conheça as frutas que são cheias de proteínas e benefícios

Além das proteínas animais, são vários os alimentos que as têm, como é o caso das frutas. Podem ser consumidas mais vezes, uma vez que trazem vários benefícios.

O 'website' EatingWell cita o United States Department of Agriculture, dos Estados Unidos, e revela as frutas que têm mais quantidade de proteína. Explicam que podem ajudar a reduzir o risco de várias doenças e trazer benefícios no que diz respeito ao controlo do peso.

A goiaba é uma delas. Pode ainda ajudar a reduzir o açúcar no sangue e melhorar o colesterol. Jaca é outra das propostas. Revelam que até pode ser usada como substituto da carne, devido à sua capacidade de absorver o sabor.

Percorra a galeria para conhecer estas e outras frutas cheias de proteínas.

