Receita: Brigadeirão com wafer de chocolate

Depois do almoço ou jantar, bate aquela vontade de comer um docinho, não é mesmo? Para te inspirar, ensinamos a fazer Brigadeirão com Wafer de Chocolate, sobremesa cremosa que vai deixar todos pedindo mais.

Deu água na boca? Confira o modo de preparo abaixo:

Brigadeirão com Wafer de Chocolate

Ingredientes:

Para a Massa

1 lata de leite condensado

1 pacote de Biscoito Wafer de Chocolate Vitarella

1 lata de creme de leite

1 colher de sopa Margarina Vitarella

3 ovos

1 xícara de achocolatado

Para a Cobertura

1 lata de leite condensado

3 colheres de achocolatado

1 colher de sopa de margarina

Granulado

Modo de Preparo:

Massa

- Bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite, ovos, o achocolatado e a margarina. Misture com o biscoito wafer quebrado e coloque em uma forma untada com manteiga e polvilhada com açúcar;

- Leve ao forno em banho maria coberto com papel alumínio a 180ºC por volta de 1 hora ou 1h30;

- Espere esfriar para desenformar. Deixe na geladeira por volta de 3 horas.

Cobertura

- Faça um brigadeiro mole para a cobertura e jogue por cima do brigadeirão e decore com o granulado.

Tempo de Preparo: 1h30 + tempo de geladeira

Rendimento: 12 a 15 pedaços