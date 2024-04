O melhor clima do mundo é no Brasil (ou quase)? - Se você gosta de clima quente e com sol, aperte os cintos porque vamos fazer um tour meteorológico pelo mundo. De praias imaculadas a cidades encantadoras, vamos explorar os 30 principais países onde a mãe natureza dominou a arte do clima perfeito. Para quem procura sempre sol ou uma temperatura equilibrada, este guia vai ser o seu passaporte. Prepare as malas e vamos nessa! Na galeria, conheça os 30 destinos com os climas mais acolhedores.

© Shutterstock