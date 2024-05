Frutas com baixo teor de açúcar que deve ter sempre na lista de compras

O açúcar presente nas frutas é natural e, por isso, mais benéfico. No entanto, é importante moderar as porções consumidas. No mercado, existem algumas frutas que são mais saudáveis devido ao baixo teor de açúcar. Essas opções são ideais para incluir na sua dieta.

A nutricionista Amy Brownstein, em um artigo no site Eat This, Not That, menciona algumas dessas frutas. A toranja é uma delas. Além de ter baixo teor de açúcar, "meia porção contém 13% da quantidade diária recomendada de vitamina A".

"O consumo regular de toranja garante que você receba vitamina A suficiente", acrescenta. As amoras também são uma ótima escolha.

Os morangos seguem a mesma linha. Além do baixo teor de açúcar, "os nutrientes dos morangos estão associados a melhorias nos fatores de risco cardiovascular".

