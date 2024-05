Coisas estranhas que os hormônios fazem com nosso corpo - Os hormônios são mensageiros químicos. Eles são expelidos diretamente na corrente sanguínea e coordenam diferentes funções no corpo. Essas substâncias ajudam a controlar a forma como as células e órgãos fazem seu trabalho, além de dizer ao corpo o que fazer e quando fazer. Às vezes, porém, os hormônios desregulam e podem mudar como seu corpo funciona, especialmente durante a gravidez. Mas os hormônios também podem fornecer benefícios de saúde inesperados além de suas funções estabelecidas. Então, quais são os hormônios mais importantes e como eles afetam nossa saúde e bem-estar? Clique e explore esses mensageiros químicos vitais com mais detalhes.

© <p>Shutterstock</p>