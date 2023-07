Londres: ativistas detidos em protesto contra patrocinadores do 'Pride'

Pelo menos sete membros do grupo de ativismo climático Just Stop Oil foram detidos este sábado, após um protesto durante a marcha do orgulho LGBTQ+ deste ano, na capital britânica.

Imagens publicadas pela organização mostram os manifestantes bloqueando a passagem de um camião da Coca-Cola, ao mesmo tempo que pintam o asfalto de preto e vermelho.

De acordo com as autoridades, o incidente ocorreu às 13h30 locais, fazendo com que a marcha fosse interrompida, diz a PA Media.

Ao fim de 16 minutos, os sete membros do Just Stop Oil no local foram detidos, e o desfile prosseguiu.

O grupo, que tinha avisado anteriormente que causaria distúrbios caso a organização da marcha não banisse patrocinadores “muito poluidores”, adiantou, em comunicado, que “estas parcerias causam embaraço à comunidade LGBTQ+, num momento em que grande parte do mundo está rejeitando os laços com estas indústrias tóxicas”.

“O ‘Pride’ nasceu do protesto. O fato de que as indústrias altamente poluidoras e os bancos que as financiam agora encaram o ‘Pride’ como um veículo útil para sanear as suas reputações mostra o quão longe chegamos como comunidade, agitando bandeiras de arco-íris numa mão enquanto aceleramos o colapso social com a outra”, denunciou.

A manifestação ocorreu depois de o autarca de Londres, Sadiq Khan, ter considerado que o Just Stop Oil é “um grupo muito importante”.

“Sou a favor de protestos legais, seguros e pacíficos. Acho que o Extinction Rebellion e o Just Stop Oil são grupos de pressão realmente importantes, que tentam exercer poder sobre aqueles que têm poder e influência”, disse, antes do desfile.

A marcha do orgulho LGBTQ+ iniciou pelo meio-dia, a partir do Hyde Park, contando com milhares de participantes. Esta edição marca o 51.º aniversário do primeiro desfile pelos direitos da comunidade na capital britânica.

