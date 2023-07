Jovem torturava e matava gatos e depois comprava novos para dar à mãe

Thomas Martel, de 22 anos, foi preso no mês passado e acusado de crueldade animal em Chicago, nos Estados Unidos. O jovem é acusado de torturar animais, incluindo em sua extensa lista de crueldades ações como desmembrar gatinhos, colocá-los no microondas ou afogá-los.

Após matar os animais, ele comprava gatos semelhantes aos que havia torturado para que sua mãe não percebesse o desaparecimento deles.

A namorada do jovem foi quem denunciou o esquema de Thomas, que buscava pelos novos animais no site de compras Craiglist.

"Matar um animal, sair e arranjar um substituto. Matar aquele, arranjar um substituto. Matar aquele, arranjar um substituto. E, infelizmente, permitiu que isso continuasse por um longo período de tempo, e muitos animais perderam suas vidas", afirmou a juíza Kelly McCarthy, que acredita que, se o jovem for libertado, ele repetirá os mesmos atos.

De acordo com a CW Chicago, os promotores acusaram Thomas de quatro crimes de tortura animal e duas acusações de crueldade agravada contra animais. Martel está detido e será monitorado eletronicamente se pagar a fiança de 7.500 dólares imposta a ele. Se for liberado, ele está proibido de adquirir, controlar ou ter qualquer contato com animais.

