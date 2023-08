Vídeo mostra o 'antes e depois' de hotel após incêndio em ilha grega

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a comparação do "Antes e Depois" de um hotel que foi devastado pelos incêndios na ilha turística de Rodes, na Grécia.

As imagens foram registradas pelo turista grego, Sarkawt Fairouzi, e o vídeo compartilhado por ele mostra, inicialmente, vários turistas tomando sol junto à piscina do hotel. Em seguida, é possível ver o cenário deixado pela passagem do fogo: guarda-sóis queimados e o chão coberto de cinzas.

Sarkawt, de 41 anos, estava hospedado com sua família no luxuoso hotel 'Lindos Imperial', na ilha de Rodes, quando o incêndio começou.

Lembrando que os incêndios que atingiram a ilha turística de Rodes levaram as equipes de resgate a realizar "a maior operação de evacuação já realizada na Grécia".

Aproximadamente 30 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas ou hotéis onde estavam alojadas durante o fim de semana, devido ao violento incêndio que assolou a parte leste da ilha.

De acordo com dados da polícia, citados pela agência de notícias ANA, cerca de 19 mil pessoas foram evacuadas por precaução, sendo 16 mil por terra e 3 mil por mar.

No total, doze localidades precisaram ser evacuadas, incluindo Lindos, uma das principais atrações turísticas da ilha, com sua Acrópole no topo da colina.

