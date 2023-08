Vídeo mostra momento em que candidato a presidente Villavicencio é morto

Nas redes sociais, circula um vídeo que registra o momento em que Fernando Villavicencio, candidato à presidência do Equador, foi alvo de um atentado a tiros em Quito nesta quarta-feira (9). De acordo com informações da mídia local, ele foi atingido por três disparos na cabeça e veio a óbito. As cenas capturam o candidato saindo do local de um evento político, sendo escoltado por agentes de segurança até um veículo, quando uma sequência de tiros é ouvida.

As autoridades locais relataram que nove indivíduos ficaram feridos durante o ataque. Além disso, um suspeito envolvido no atentado foi morto em um confronto com as forças de segurança. Seis pessoas foram detidas sob suspeita de envolvimento no incidente.

Outro vídeo compartilhado nas plataformas sociais exibe pessoas deitadas no chão no local onde ocorreu o assassinato de Villavicencio.

Com 59 anos de idade, Fernando Villavicencio não apenas se lançava como candidato à presidência, mas também exercia a função de jornalista investigativo, líder sindical e ex-membro da Assembleia Nacional do Equador.

Vale destacar que as eleições equatorianas estão agendadas para o dia 20 de agosto. Em uma pesquisa de intenção de voto divulgada pelo jornal "El Universo" na terça-feira (8), Villavicencio figurava na quinta posição.

Veja as imagens: