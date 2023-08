Menina de 12 anos rouba carro do pai e morre em acidente na Argentina

Uma menina de 12 anos perdeu a vida, na terça-feira (22), depois de ter roubado o carro do pai e ter batido contra um poste, numa estrada em Villa Posse, Córdoba, na Argentina.

No momento do acidente, a vítima estava acompanhada dos seus três irmãos mais novos, de cinco, seis e 11 anos, revela o TN.

De acordo com o relato dos pais à polícia, a menor estava aprendendo a dirigir e até a deixavam fazer pequenos passeios pela região.

Contudo, apesar do pai ter pedido para que esperasse por ele para sair, a menina tomou a iniciativa de levar os irmãos para passear.

No caminho, depois de conduzir durante alguns metros, perdeu o controle do veículo, colidiu com um poste de madeira e capotou.

A pequena condutora sofreu ferimentos considerados graves, que acabaram por lhe tirar vida.

Por sua vez, os irmãos foram encaminhados para o hospital, mas não sofreram ferimentos graves, acabando já por ter alta.