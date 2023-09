Brasileiro condenado a perpétua por homicídio escapa de prisão nos EUA

r />

Reescrever o texto no português do Brasil: Fazer uma alimentação equilibrada rica em frutas e vegetais tem múltiplas vantagens na saúde dos olhos. Não existe um ingrediente apenas capaz de fazer diferença, mas conjugar os alimentos certos, e com as melhores características ajuda. Mais especificamente, convém apostar em opções alimentares ricas em vitaminas e minerais antioxidantes, explica John Lawrenson, um professor de ciências visuais clínicas na City, University of London, no Reino Unido, e investigador em nutrição e saúde ocular, citado no 'website' Saga Exceptional. Aliás, um estudo sobre doenças oculares relacionadas com a idade, encontrou algumas provas de que uma combinação específica de antioxidantes - vitaminas C e E juntamente com luteína, zeaxantina ómega 3, zinco e cobre - reduz o risco de desenvolver doença avançada em cerca de 25% nas pessoas com degenerescência macular relacionada com a idade. "Estas vitaminas e minerais, assim como os ácidos gordos essenciais, são vitais, uma vez que o organismo não os consegue produzir, pelo que têm de ser ingeridos através da alimentação. As deficiências graves destes micronutrientes podem afetar a visão", acrescenta Sarah Cook, médica de clínica geral e nutricionista associada registada. Que tipo de alimentos têm estas características? Todos os que encontra na fotogaleria.





Ter uma dieta equilibrada com abundância de frutas e vegetais traz múltiplos benefícios para a saúde dos olhos. Não há um único ingrediente que possa fazer toda a diferença, mas combinar os alimentos adequados, aproveitando suas melhores características, é fundamental.

Especificamente, é recomendável optar por escolhas alimentares ricas em vitaminas e minerais antioxidantes, conforme explicado por John Lawrenson, um professor de ciências visuais clínicas da City, University of London, no Reino Unido, e pesquisador em nutrição e saúde ocular, citado no site Saga Exceptional.

Aliás, um estudo sobre doenças oculares relacionadas à idade descobriu algumas evidências de que uma combinação específica de antioxidantes - vitaminas C e E, juntamente com luteína, zeaxantina, ômega 3, zinco e cobre - reduz o risco de desenvolver doença avançada em cerca de 25% em pessoas com degeneração macular relacionada à idade.

"Essas vitaminas, minerais e ácidos graxos essenciais são vitais, já que o corpo não consegue produzi-los, sendo necessário obtê-los por meio da alimentação. Deficiências significativas nesses micronutrientes podem afetar a saúde visual", acrescenta Sarah Cook, médica clínica geral e nutricionista associada registrada.

Quais alimentos possuem essas características? Todos aqueles encontrados na galeria de fotos.







reescrever o texto no português do brasil: Uma mulher que descobriu que o namorada a estava a trair, antes de embarcarem na sua viagem de sonho, conta a forma original (e maliciosa) que encontrou para se vingar do homem. Nas suas redes sociais, a jovem revela que decidiu manter a viagem que ambos tinham planeado, mas que usou a mesma para denunciar o mau caráter do homem com quem namorava há 18 meses. Num vídeo que já foi visto por mais de dois milhões de pessoas, a jovem mostra uma série de fotografias que foi tirando ao longo da viagem de 9 semanas, pela Europa. Nelas, surge sempre com um post-it em frente à imagem do homem. Nesse pedaço de papel vai revelando a traição de que foi alvo. Cada uma das notas multicoloridas é assinada com a hashtag 'Eu sei' e acaba por conduzir à grande revelação da alegada traição. "Admiro o teu espírito ao fazeres isto, uma jogada de poder absoluto", elogiou uma internauta.





Uma mulher descobriu que seu namorado estava traindo-a antes de embarcarem em sua viagem dos sonhos e compartilhou uma forma original (e maliciosa) de se vingar dele.

Em suas redes sociais, a jovem revela que decidiu manter a viagem que ambos tinham planejado, mas usou a oportunidade para expor o mau caráter do homem com quem namorava há 18 meses.

Em um vídeo que já foi assistido por mais de dois milhões de pessoas, a jovem mostra uma série de fotos tiradas ao longo da viagem de 9 semanas pela Europa. Em cada uma delas, ela aparece segurando um post-it na frente da imagem do homem, revelando a traição que sofreu.

Cada uma das notas coloridas é acompanhada pela hashtag 'Eu sei' e, juntas, conduzem à grande revelação da suposta traição.

"Admiro sua atitude ao fazer isso, é um verdadeiro golpe de poder", elogiou uma internauta.







"Vingança Criativa: Mulher Expondo Traição em Viagem dos Sonhos"







reescrever o texto no português do Brasil: Então, em 2020, a Prostate Cancer UK, criou um questionário rápido, onde os homens têm a oportunidade de avaliar o seu risco de cancro da próstata. Mas, recentemente, começou a ser mais utilizado, em honra de Bill Turnbull, um apresentador de televisão britânico, cuja morte esteve relacionada com este tipo de cancro. Por isso, a organização, criou uma nova campanha e relembrou a existência deste simples teste capaz de fazer toda a diferença. Leia Também: Sim, o inchaço pode significar cancro do ovário. Conheça os sinais Basta visitar o 'website' e responder a três questões, nomeadamente, idade, histórico de cancro da próstata na família e, finalmente a etnia, algo importante já que os homens negros estão mais vulneráveis a este problema. Quando responde a todas as questões, o 'website' diz-lhe se está, ou não, em risco e partilha informações muito úteis, relembrando que os homens, com 50 anos, ou mais, e os que têm antecedentes familiares, têm um risco mais elevado que aumenta com a idade.





Em 2020, a Prostate Cancer UK lançou um questionário rápido que oferece aos homens a oportunidade de avaliar seu risco de câncer de próstata. Recentemente, ele ganhou ainda mais destaque em homenagem a Bill Turnbull, um apresentador de televisão britânico cuja morte foi relacionada a esse tipo de câncer.

Em resposta a essa iniciativa, a organização lançou uma nova campanha para lembrar a importância desse simples teste. Tudo o que você precisa fazer é acessar o site e responder a três perguntas: sua idade, histórico de câncer de próstata na família e sua etnia, dado que os homens negros têm uma maior vulnerabilidade a esse problema.

Depois de responder a todas as perguntas, o site informa se você está ou não em risco e compartilha informações valiosas, destacando que homens com 50 anos ou mais e aqueles com antecedentes familiares têm um risco mais elevado, que aumenta com a idade.







reescrever o texto no português do Brasil: "Nem mesmo a melhor máquina de lavar pode compensar as consequências de um detergente mal escolhido ou mal usado ou de um programa errado." Quem o diz é a Deco - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, que alerta para cinco erros que, provavelmente, comete sempre que lava a roupa. Ora espreite a lista e evite-os para prolongar a vida das suas peças de roupa: Leia Também: Como é que ainda (quase) ninguém conhecia este truque de limpeza? 1- Usa detergente igual para toda a roupa; 2- Faz lavagens desnecessárias; 3- Coloca a temperatura igual para todas as peças; 4- Deixa a máquina de lavar com mau cheiro ou bolor; 5- Junta todas as peças na máquina de secar. Leia Também: Afinal, com que frequência devemos limpar a máquina de lavar roupa?





Segundo a Deco - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, nem mesmo a melhor máquina de lavar pode compensar as consequências de escolher um detergente inadequado, utilizá-lo de maneira incorreta ou selecionar o programa errado ao lavar roupa. Eles alertam para cinco erros comuns que muitas pessoas cometem ao lavar suas roupas e que podem prejudicar a durabilidade das peças:

Usar o mesmo detergente para todas as roupas;

Realizar lavagens desnecessárias;

Configurar a mesma temperatura para todas as peças;

Permitir que a máquina de lavar fique com mau odor ou desenvolva bolor;

Misturar todas as peças na máquina de secar.

Portanto, evite esses erros para garantir uma vida mais longa para suas roupas. Além disso, considere também a frequência de limpeza da sua máquina de lavar roupa, conforme abordado em outro artigo.







reescrever no português do Brasil: Kevin Costner e a ex-mulher, Christine Baumgartner, foram esta quinta-feira, dia 31, a tribunal para uma audiência sobre a pensão de alimentos dos três filhos que têm em comum. Na última quinta-feira, o ex-casal foi visto a chegar a um tribunal em Santa Bárbara, na Califórnia, para uma audiência marcada devido ao pedido de Christine de passar a receber perto de 175 mil dólares por mês em pensão de alimentos (mais de 161 mil euros). Isto representa um aumento de mais de 46 mil dólares (cerca de 42 mil euros) em relação aos 129 mil dólares (119 mil euros) que recebe atualmente. Na declaração de abertura da audiência o advogado de Christine, John Rydell, disse que aceitariam reduzir o valor do pedido para 161.592 mil dólares (cerca de 150 mil euros) por mês, de acordo com a última avaliação feita por um contabilista forense. O novo valor continua a ser superior à proposta de Costner de 60 mil dólares (55 mil euros) por mês, apresentada pela sua equipa jurídica durante a audiência. Em tribunal - durante uma audiência na qual Christine se emocionou, segundo a revista People - Rydell disse ainda que viver uma vida luxuosa está “no seu ADN neste momento”, referindo-se aos filhos do ex-casal, e enumerou todos os variados desportos que praticam e as casas que a família possui. Christine, de 49 anos, tem três filhos em comum com o ator, Cayden, de 16 anos, Hayes, de 14, e Grace, de 13 anos, e pediu o divórcio após 18 anos de casamento no passado dia 1 de maio.





Kevin Costner e sua ex-esposa, Christine Baumgartner, compareceram a tribunal na quinta-feira, dia 31, para uma audiência relacionada à pensão alimentícia de seus três filhos em comum.

No último dia 31, o ex-casal foi avistado chegando a um tribunal em Santa Bárbara, Califórnia, para uma audiência motivada pelo pedido de Christine de aumentar sua pensão alimentícia para cerca de 175 mil dólares por mês (mais de 161 mil euros). Isso representa um aumento de mais de 46 mil dólares (cerca de 42 mil euros) em relação aos 129 mil dólares (119 mil euros) que ela atualmente recebe.

Na abertura da audiência, o advogado de Christine, John Rydell, manifestou a disposição de reduzir o valor do pedido para 161.592 mil dólares por mês (cerca de 150 mil euros), de acordo com a última avaliação feita por um contador forense. Esse novo valor ainda é superior à proposta de Costner, que ofereceu 60 mil dólares por mês (55 mil euros) por meio de sua equipe jurídica durante a audiência.

No tribunal, durante uma audiência na qual Christine demonstrou emoção, de acordo com a revista People, Rydell também mencionou que a família vive uma vida luxuosa no momento, referindo-se aos filhos do ex-casal, e destacou os diversos esportes que eles praticam e as várias residências da família.

Christine, de 49 anos, tem três filhos com o ator, Cayden, de 16 anos, Hayes, de 14, e Grace, de 13 anos, e solicitou o divórcio após 18 anos de casamento em 1º de maio passado.







Kevin Costner e sua ex-mulher, Christine Baumgartner, compareceram ao tribunal na última quinta-feira, dia 31, para uma audiência relacionada à pensão alimentícia dos três filhos que têm em comum.

Durante a audiência, Christine, que pediu um aumento na pensão alimentícia para cerca de 175 mil dólares por mês (mais de 161 mil euros), viu seu advogado, John Rydell, declarar que estavam dispostos a reduzir o valor para 161.592 mil dólares por mês (aproximadamente 150 mil euros), conforme a última avaliação de um contador forense. No entanto, esse novo valor ainda supera a proposta de Costner, que ofereceu 60 mil dólares por mês (cerca de 55 mil euros) por meio de sua equipe jurídica durante a audiência.

Na audiência, Christine demonstrou emoção, de acordo com a revista People. Rydell também mencionou que a família está acostumada a viver uma vida luxuosa, referindo-se aos filhos do ex-casal, e destacou os diversos esportes que praticam e as várias propriedades que a família possui.

Christine, de 49 anos, tem três filhos com o ator: Cayden, de 16 anos, Hayes, de 14, e Grace, de 13 anos. Ela solicitou o divórcio após 18 anos de casamento em 1º de maio passado.







reescrever o texto no português do Brasil: Uma jiboia foi encontrada, na quarta-feira, na gaveta de um armário de uma casa em Montes Claros, no estado brasileiro de Minas Gerais. O Corpo de bombeiros foi acionado para o local e foi também registado o momento em que a cobra é levada pelos responsáveis. O vídeo foi depois partilhado nas redes sociais. Segundo a imprensa brasileira, foi preciso utilizar um equipamento de proteção individual especial - tal como se pode ver no vídeo -, assim como materiais específicos para retirar a cobra do local. De acordo com as publicações, a cobra media 1, 5 metros. O animal não apresentava ferimentos e, por isso, foi devolvido à natureza.





Uma jiboia foi descoberta na quarta-feira dentro da gaveta de um armário em uma residência em Montes Claros, no estado de Minas Gerais, Brasil.

O Corpo de Bombeiros foi chamado ao local e o momento em que a serpente foi cuidadosamente removida pelos especialistas foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais. Conforme relatado pela mídia brasileira, foi necessário o uso de equipamentos de proteção individual adequados, conforme evidenciado no vídeo, bem como ferramentas específicas para retirar a cobra do local.

De acordo com as fontes, a jiboia tinha aproximadamente 1,5 metros de comprimento. O animal não estava ferido e, portanto, foi devolvido à natureza.







reescrever no português do Brasil: Alguma coisa pode não ter caído bem no estômago e não fez a digestão como deveria. Além destas, existem outras causas que podem levar à azia. Aliviar os sintomas pode ser simples com ajuda de algumas dicas. A revista Parade falou com alguns médicos que revelaram alguns remédios caseiros que pode fazer em poucos minutos para conseguir aliviar os sintomas da azia. Veja o que pode fazer. Leia Também: Há mulheres na menopausa em risco desta doença cardíaca, diz estudo Misturar bicarbonato de sódio com água; Copo de leite; Uma colher de chá de vinagre de maçã; Sumo de meio limão; Meio copo de líquido de picles; Uma colher de chá de mostarda; Mastigar uma pastilha; Chá de gengibre; Cortar no café; Chá de ervas; Uma banana; Faça refeições mais pequenas.





Às vezes, algo pode não ter caído bem no estômago e a digestão não corre como deveria. Além disso, há várias outras causas que podem desencadear a azia. Felizmente, aliviar esses sintomas pode ser simples, com a ajuda de algumas dicas.

A revista Parade entrevistou alguns médicos que compartilharam remédios caseiros que podem ser preparados em questão de minutos para aliviar os sintomas da azia. Aqui estão algumas opções:

Misturar bicarbonato de sódio com água;

Tomar um copo de leite;

Consumir uma colher de chá de vinagre de maçã;

Beber o suco de meio limão;

Ingerir meio copo do líquido de picles;

Consumir uma colher de chá de mostarda;

Mastigar uma pastilha antácida;

Preparar um chá de gengibre;

Reduzir o consumo de café;

Beber um chá de ervas;

Comer uma banana;

Optar por refeições menores e mais frequentes.

Estas são algumas opções que podem proporcionar alívio rápido para a azia, mas é importante lembrar que se os sintomas persistirem, é aconselhável consultar um médico.







reescrever no português do Brasil: Luana Piovani esteve em Marraquexe a festejar os 47 anos de vida, celebrados no dia 29 de agosto. De acordo com a revista Quem, a atriz viajou até ao país para festejar a data especial com o namorado, Lucas Bitencourt. Entretanto, Luana destacou na sua página de Instagram algumas imagens da comemoração. "O meu aniversario! 47 anos, vivendo, amando, multiplicando amor, rindo, fazendo arte, filhos e agora cuidando para que sejam três grandes seres humanos", começou por escrever na legenda das fotografias e de um vídeo que publicou. "Além da minha própria felicidade, tem a extra, parir duas crianças dois dias após meu aniversario. É bênção que não finda", acrescentou, referindo-se ao aniversário dos filhos mais novos, os gémeos Bem e Liz. "Pequenos registos do sonho que foi o meu aniversário, ando ocupada com a minha felicidade e de saco meio cheio das redes, não tenho postado tudo o que vivo, nem daria", acrescentou.





Luana Piovani celebrou seus 47 anos em grande estilo, em Marraquexe, no dia 29 de agosto.

Segundo a revista Quem, a atriz escolheu viajar até o país para comemorar essa data especial ao lado de seu namorado, Lucas Bitencourt.

Em sua conta no Instagram, Luana compartilhou algumas imagens da celebração e expressou seus sentimentos: "Meu aniversário! 47 anos, vivendo, amando, espalhando amor, sorrindo, criando arte, educando meus filhos e agora cuidando para que eles se tornem três seres humanos incríveis", começou ela na legenda das fotos e de um vídeo que publicou.

Ela também destacou o aniversário dos filhos mais novos, os gêmeos Bem e Liz, que nasceram dois dias após o seu aniversário. "Além da minha própria felicidade, há uma alegria extra em dar à luz duas crianças dois dias após meu aniversário. É uma bênção que nunca termina", acrescentou.

Luana concluiu compartilhando pequenos registros do sonho que foi seu aniversário e mencionou que, apesar de estar ocupada com sua felicidade, não tem postado tudo o que vive, pois está um pouco cansada das redes sociais.







pode melhorar esse título: Luana Piovani mostra imagens da comemoração do aniversário





Claro, aqui está um título aprimorado:

"Luana Piovani Compartilha Momentos Especiais de sua Celebração de Aniversário"







reescrever no português do Brasil: Sim, uma nova investigação, sugere que a utilização de uma dose baixa (100 mg por dia) de aspirina entre idosos, com 65 anos ou mais, foi associada com um risco 15% mais baixo de desenvolver diabetes tipo 2. Trata-se de um estudo recente, onde foi analisado o efeito do tratamento aleatório de uma dose baixa de aspirina na incidência de diabetes e nos níveis de glucose no plasma em jejum entre adultos mais velhos, explicam os investigadores, citados na News Medical. Leia Também: Boas notícias! Bebida da moda ajuda no tratamento da diabetes tipo 2 Foram examinados mais de 16 mil adultos, com idade igual ou superior a 65 anos, sem doenças cardiovasculares, incapacidades física limitadora da independência e demência. Foram divididos em dois grupos, ou seja, metade tomou aspirina e a outra metade placebo. Mais tarde, ao longo de 4,7 anos, foram registados 995 casos de diabetes, entre os quais 459 tomavam aspirina, e 536 estavam que não o fizeram. Por isso, em comparação, o grupo que tomou o medicamento registou uma redução na incidência de diabetes de 15%. Por isso, e com "a crescente prevalência de diabetes, entre os adultos mais velhos, o potencial de agentes anti-inflamatórios, como a aspirina, na prevenção de diabetes tipo 2 ou na melhoria dos níveis de glicose precisa de ser mais estudado", afirmam os autores do estudo.





Sim, uma nova pesquisa sugere que a utilização de uma dose baixa de aspirina (100 mg por dia) por idosos com 65 anos ou mais está associada a um risco 15% menor de desenvolver diabetes tipo 2.

Este estudo recente examinou o efeito do tratamento aleatório com uma dose baixa de aspirina na ocorrência de diabetes e nos níveis de glicose no plasma em jejum em adultos mais velhos, explicam os pesquisadores, conforme citado na News Medical.

Foram analisados mais de 16 mil adultos com 65 anos ou mais, sem doenças cardiovasculares, limitações físicas incapacitantes ou demência. Eles foram divididos em dois grupos, sendo que metade tomou aspirina e a outra metade recebeu um placebo.

Ao longo de um período de 4,7 anos, foram registrados 995 casos de diabetes, dos quais 459 estavam no grupo que tomou aspirina, enquanto 536 não a tomaram. Em comparação, o grupo que tomou o medicamento apresentou uma redução de 15% na incidência de diabetes.

Portanto, dado "o aumento da prevalência de diabetes em adultos mais velhos, o potencial de agentes anti-inflamatórios, como a aspirina, na prevenção do diabetes tipo 2 ou na melhoria dos níveis de glicose, precisa ser mais investigado", afirmam os autores do estudo.







reescrever o texto no português do Brasil: Convém ter alguns cuidados para garantir que o cabelo permanece saudável. Além disso, importa evitar alguns erros, muito comuns, capazes de fazer estragos. Por exemplo, Saul Meskin, especialista em manutenção do cabelo, e citado no Mirror, garantiu que lavar demasiado o cabelo tem consequências negativas. De acordo com o especialista, "o cabelo está ligado ao couro cabeludo através de um folículo que está ligado a glândulas que produzem vitaminas e humidade, que passam para o cabelo". Leia Também: Aprenda a fazer um champô de cacau e café que disfarça os cabelos brancos Quando lava o cabelo com demasiada frequência, elimina todos os óleos naturais que as glândulas produzem, ou seja, os nutrientes não chegam ao cabelo, algo que o deixa "sem vida e seco", explica. Existem outras consequências, afirma Simone Thomas, outra especialista em cabelo. Muitas vezes, o hábito, resulta em "caspa e couro cabeludo seco e com comichão". Pode ainda fazer com que o cabelo fique mais "seco, quebradiço e mais vulnerável a queda". Jon Hala, cabeleireiro das celebridades, aconselha que lave apenas o cabelo quando for absolutamente necessário e estiver visivelmente oleoso.





É fundamental adotar certos cuidados para manter a saúde do cabelo, evitando também cometer erros bastante comuns que podem causar danos. Por exemplo, Saul Meskin, um especialista em cuidados capilares citado no Mirror, enfatiza que lavar o cabelo com muita frequência pode ter consequências prejudiciais.

Conforme explica o especialista, "o cabelo está conectado ao couro cabeludo por meio de um folículo que está ligado a glândulas produtoras de vitaminas e umidade, que são transferidas para o cabelo".

Quando se lava o cabelo com excesso de frequência, todos os óleos naturais produzidos pelas glândulas são eliminados, ou seja, os nutrientes não conseguem chegar ao cabelo, resultando em um cabelo "sem vida e ressecado".

Além disso, existem outras consequências, como aponta Simone Thomas, outra especialista em cabelo. Frequentemente, esse hábito pode resultar em "caspa e couro cabeludo ressecado e com coceira". Também pode tornar o cabelo mais "ressecado, quebradiço e vulnerável à queda".

Jon Hala, cabeleireiro de celebridades, aconselha a lavar o cabelo somente quando for absolutamente necessário e ele estiver visivelmente oleoso.







reescrever o texto no português do brasil: Ruby Franke, uma conhecida 'youtuber' que reunia mais de dois milhões de subscritores no agora extinto canal da plataforma '8 Passengers', foi detida, na quarta-feira, por suspeitas de abuso infantil. Segundo a imprensa internacional, a detenção ocorreu após um dos filhos ter fugido de casa para pedir ajuda, na cidade de Ivins, no estado norte-americano do Utah. O incidente aconteceu pelas 10h00 locais (17h00 em Lisboa), quando o menino de 12 anos saltou de uma janela de casa e fugiu para casa de um vizinho, a quem pediu água e comida. O vizinho notou que a criança tinha fita adesiva nos tornozelos e nos pulsos e alertou as autoridades. De acordo com um comunicado do Departamento de Segurança Pública de Santa Clara-Ivins, a criança estava "extremamente magra e desnutrida, com feridas abertas e fita adesiva à volta das extremidades". O seu estado de saúde "era tão grave" que foi assistido por uma equipa de emergência e "transportado para um hospital da zona". Já de acordo com a polícia local, uma outra criança, uma menina de 10 anos, foi também encontrada desnutrida e levada para o hospital para observação. Outros dois filhos de Ruby Franke - são seis no total - foram também colocados sob custódia dos serviços de proteção de menores. A 'youtuber' foi posteriormente detida, juntamente com a sua sócia, Jodi Hildebrandt. Segundo a Sky News, ambas criavam vídeos de aconselhamento parental que promoviam um estilo de educação severo. O canal '8 Passangers' foi criado no Youtube em 2015 e contava já com 2,3 milhões de subscritores, que seguiam a vida o estilo da família pertencente à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ruby Franke foi presente a um juiz na quinta-feira, que lhe recusou liberdade sob fiança devido à "gravidade dos ferimentos dos seus dois filhos que se encontravam em casa" e ao facto de quatro crianças terem sido colocadas à guarda da proteção de menores.





Ruby Franke, uma conhecida 'youtuber' que tinha mais de dois milhões de seguidores no agora extinto canal da plataforma '8 Passengers', foi presa na quarta-feira, sob suspeita de abuso infantil. Segundo a imprensa internacional, a detenção aconteceu após um de seus filhos ter fugido de casa em busca de ajuda, na cidade de Ivins, no estado norte-americano de Utah.

O incidente ocorreu por volta das 10h00 locais (17h00 em Lisboa), quando um menino de 12 anos pulou pela janela de casa e procurou refúgio na residência de um vizinho, pedindo água e comida. O vizinho notou que a criança estava com fita adesiva nos tornozelos e pulsos e imediatamente acionou as autoridades.

Segundo um comunicado do Departamento de Segurança Pública de Santa Clara-Ivins, a criança estava "extremamente magra e desnutrida, com feridas abertas e fita adesiva envolvendo suas extremidades". Seu estado de saúde era tão crítico que exigiu atendimento de emergência e transporte para um hospital local.

A polícia local também revelou que uma outra criança, uma menina de 10 anos, estava desnutrida e foi levada para o hospital para avaliação. Além disso, outros dois filhos de Ruby Franke, num total de seis, foram colocados sob custódia dos serviços de proteção à infância.

A 'youtuber' foi posteriormente detida, assim como sua parceira, Jodi Hildebrandt. De acordo com a Sky News, ambas produziam vídeos de aconselhamento parental que promoviam um estilo de educação rigoroso. O canal '8 Passengers' foi criado no YouTube em 2015 e contava com 2,3 milhões de seguidores, que acompanhavam a vida e o estilo de vida da família, que pertencia à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

Ruby Franke compareceu perante um juiz na quinta-feira, que negou a liberdade sob fiança devido à "gravidade das lesões sofridas por seus dois filhos em casa" e ao fato de quatro crianças terem sido colocadas sob a guarda dos serviços de proteção à infância.







reescrever no português do Brasil: Ricky Martin e Jwan Yosef chegaram a um acordo, quase dois meses depois do cantor pedir o divórcio. Documentos legais a que a revista People teve acesso revelam que o cantor e o artista plástico estabeleceram um contrato escrito. Agora, só é necessário que um juiz veja o acordo de maneira a que possa ser finalizado. Recorde-se que o anúncio da separação foi feito no início de julho. "Decidimos terminar o nosso casamento com amor, respeito e dignidade pelos nossos filhos e para honrar aquilo por que passamos enquanto casal em todos estes anos maravilhosos", notaram na altura. Martin e Yosef conheceram-se em 2015, através do Instagram, e começaram a namorar seis meses depois, após encontrarem-se pessoalmente em Londres. Em 2016 anunciaram o seu noivado, casando dois anos depois. Em comum têm dois filhos: Luis, de quatro anos, e Renn, de três, que nasceram através de barrigas de aluguer.





Ricky Martin e Jwan Yosef chegaram a um acordo, quase dois meses após o cantor ter entrado com o pedido de divórcio.

Documentos legais aos quais a revista People teve acesso revelam que o cantor e o artista plástico formalizaram um acordo por escrito. Agora, apenas é necessário que um juiz analise o acordo para que ele possa ser concluído.

Vale a pena lembrar que o anúncio da separação foi feito no início de julho.

"Decidimos encerrar nosso casamento com amor, respeito e dignidade por nossos filhos e para honrar tudo pelo que passamos como casal ao longo destes maravilhosos anos", declararam na época.

Martin e Yosef se conheceram em 2015, por meio do Instagram, e começaram a namorar seis meses depois, após se encontrarem pessoalmente em Londres. Em 2016, anunciaram seu noivado e se casaram dois anos depois.

Eles têm dois filhos em comum: Luis, de quatro anos, e Renn, de três, que nasceram por meio de barrigas de aluguel.







reescrever no português do Brasil: Um homem de nacionalidade brasileira, condenado a prisão perpétua nos Estados Unidos por homicídio, fugiu na quinta-feira de manhã de uma prisão no Pensilvânia. As autoridades da prisão do condado de Chester, a cerca de uma hora de viagem de Filadélfia, alertaram a população local que o recluso - identificado como Danelo Cavalcante - é considerado como "um homem extremamente perigoso", tendo sido visto pela última vez a caminhar nas ruas da localidade de Popocson, na manhã do dia 31 de agosto. Cavalcante foi condenado nos Estados Unidos pelo homicídio da namorada, de 33 anos, em agosto de 2021, após esfaqueá-la até à morte. Segundo explicaram as autoridades estatais à ABC News, o homem é também procurado por homicídio no Brasil, embora não tenham sido esclarecidas as circunstâncias dessa acusação. Através das redes sociais, a polícia descreveu o recluso, as suas roupas e o seu aspeto físico. No entanto, alertaram também para que a população não se aproxime de Cavalcante. As forças de segurança mobilizaram ainda 'drones', brigadas caninas e helicópteros em busca do brasileiro. Foi oferecida uma recompensa de 5 mil dólares (cerca de 4.600 euros) por informações que levem à detenção do homem.





Um cidadão brasileiro, condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos por homicídio, conseguiu escapar de uma prisão na Pensilvânia na manhã de quinta-feira. As autoridades da prisão do condado de Chester, que fica a aproximadamente uma hora de Filadélfia, emitiram um alerta à população local sobre o fugitivo, identificado como Danelo Cavalcante, considerado "altamente perigoso". Ele foi visto pela última vez caminhando nas ruas da localidade de Popocson, na manhã do dia 31 de agosto.

Cavalcante foi condenado nos Estados Unidos pelo assassinato de sua namorada, de 33 anos, em agosto de 2021, após esfaqueá-la até a morte.

De acordo com informações das autoridades estaduais à ABC News, o homem também é procurado por homicídio no Brasil, embora as circunstâncias dessa acusação não tenham sido esclarecidas.

A polícia divulgou detalhes sobre o fugitivo, suas vestimentas e aparência física por meio das redes sociais. No entanto, enfatizou que a população não deve se aproximar de Cavalcante. As forças de segurança mobilizaram drones, unidades caninas e helicópteros em busca do brasileiro.

Uma recompensa de 5 mil dólares (cerca de 4.600 euros) foi oferecida por informações que levem à captura do fugitivo.

Leia Também: "Deus quer dizer algo". O desabafo de Michael antes de morrer atropelado