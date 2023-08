"Deus quer dizer algo". O desabafo de Michael antes de morrer atropelado

Um dos cinco trabalhadores ferroviários que morreram atropelados por um trem nos arredores de Turim, Itália, na noite de quarta-feira, parece ter recebido uma mensagem divina antes da tragédia.

Pelo menos é o que acreditam muitos dos seus seguidores do Tik Tok. É que, horas antes de morrer, Michael Zanera, de 34 anos, publicou a imagem do que parece ser um crucifixo queimando, com a banda sonora 'Power of Love' de Frankie Goes To Hollywood.

"É a primeira vez que me acontece isto. Durante a soldagem dos vagões, achei um crucifixo. Deus quer me dizer alguma coisa apesar de eu estar a falar com ele, ultimamente, todos os dias, uma vez que não estou passando por uma boa fase", escreveu o italiano na sua última publicação no Tik Tok.

O post já foi visto por mais de 57 mil pessoas.

Recorde-se que o acidente ocorreu na noite de quarta-feira em Brandizzo. Todas as cinco vítimas eram funcionárias da Sigifer de Borgo Vercelli, empresa especializada em manutenção ferroviárias e obras de superestruturas, que tem cerca de 100 funcionários.

Junto com os trabalhadores que morreram estavam outros dois colegas que, apesar de terem sido também atropelados, saíram ilesos.

As causas do acidente estão agora sendo investigadas, mas tudo indica que que houve "erro de comunicação", tal como citou o presidente da câmara de Brandizzo. O maquinista permanece em estado de choque com o atropelamento.

