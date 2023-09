Supremo Tribunal mexicano descriminaliza o aborto em todo o país

O Supremo Tribunal do México descriminalizou o aborto em todo o país, dando um novo passo nos esforços que vários países da América Latina têm realizado para acelerar a legislação sobre este tema. A informação foi revelada pela AFP.

É o desfecho de um processo que começou há dois anos, quando este mesmo tribunal decidiu descriminalizar a interrupção voluntária da gravidez num estado do norte do país.

Agora, e depois de, na semana passada, o estado de Aguascalientes se ter tornado no 12.º a tomar esta decisão, o tribunal deu a 'machadada final' no assunto, por unanimidade. Há 15 anos, no entanto, que este procedimento foi descriminalizado na Cidade do México.

O México une-se, assim, à lista de países latino-americanos que decidiu descriminalizar a interrupção voluntária da gravidez, onde se encontram também a Argentina, que legalizou o procedimento em 2020, e à Colômbia, que, em 2022, deixou de o considerar um crime.