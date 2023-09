Chucky e o dono foram detidos no México; polícia decide algemar boneco

Chucky, o boneco diabólico, foi detido no início desta semana pela polícia mexicana na cidade de Monclova, juntamente com o seu dono.

Algemado e com uma faca ainda enfiada no seu macacão, Chucky foi colocado contra a parede enquanto um policial o segura pelos cabelos laranja para tirar a usual foto policial, revela a agência Reuters.

Chucky e o dono foram detidos no norte do país. O homem, identificado como Carlos N, teria usado o boneco para assustar as pessoas e exigir dinheiro, informaram os meios de comunicação locais.

Ambos foram acusados ​​de perturbar a paz e colocar em risco a integridade da comunidade.

A imprensa mexicana revelou que o policial que algemou Chucky foi posteriormente repreendido por não levar o seu trabalho a sério.

A Reuters revelou que Carlos foi depois libertado, assim como o boneco.

