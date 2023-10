Pais de menino morto em hotel buscam justiça

Os pais de Nico Carter, um menino de 4 anos que morreu em 2021 após cair da varanda do 9º andar de um hotel Hyatt no México, compartilharam uma foto do filho para mostrar como tudo aconteceu.

A foto, tirada momentos antes da queda, mostra Nico brincando na varanda do quarto. Na imagem, é possível ver que faltava um painel de vidro na varanda, o que teria causado a queda da criança.

Os pais de Nico, James Carter e Anastacia Duboshina, entraram com uma ação judicial por homicídio culposo contra os hotéis Hyatt, acusando-os de má conduta e negligência.

"Revivo isso todos os dias", disse James ao jornal San Diego Union-Tribune.

As portas de correr de vidro, que davam para uma varanda muito estreita, tinham aparentemente uma abertura suficientemente grande para a criança passar.

"A morte do nosso filho foi tão sem sentido e completamente evitável", disse Anastacia. "Esperamos que, talvez, ao apresentar esta ação judicial, se evitarmos a morte de outra criança, a missão esteja cumprida. O nosso filho não morreu em vão."

