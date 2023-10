Acorda do coma e não se lembra do filho que morreu em acidente

Um homem de 49 anos, identificado como Mohamed Mao, acordou do coma após um atropelamento em fevereiro, em Londres, na Inglaterra. Ele não se lembrava de nada, incluindo que tinha um filho de 8 anos, Mustafa Ahmed, que morreu no acidente.

Mohamed estava atravessando a rua com Mustafa e seu outro filho, Ahmed Ahmed, de 11 anos, quando foram atingidos por uma motocicleta. Mustafa foi arremessado vários metros e morreu no local. Mohamed sofreu ferimentos na cabeça e no quadril, e Ahmed ficou com uma perfuração no fígado e lacerações no pescoço.

Mohamed ficou em coma induzido por várias semanas e foi submetido a múltiplas operações e terapia intensiva. Depois de semanas de tratamento, os médicos consideraram que ele estava pronto para ser informado sobre o acidente.

"Quando acordei, não me lembrava de nada", disse Mohamed ao jornal Mirror. "Não conhecia minha esposa, não conhecia ninguém. Eu não sabia por que estava no hospital."

Mohamed ainda precisa de uma prótese no quadril, mas está se recuperando bem. Ele diz que está lutando para lidar com a perda de Mustafa.

O motorista da motocicleta, identificado como Omar Ahmed, foi preso e acusado de homicídio culposo, direção perigosa e condução sem habilitação. Ele está sendo mantido em prisão preventiva.

