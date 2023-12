Mulher sem carteira de motorista rouba van com mais de 10 mil donuts 

Uma mulher, de 28 anos, foi acusada do crime de roubo e condução sem habilitação legal após ter roubado uma van de entregas carregada com mais de 10 mil donuts da multinacional Krispy Kreme, na Austrália..

Segundo a BBC, a van desapareceu de uma estação de serviço no subúrbio de Sydney, na madrugada do último dia 29 de novembro, e só foi encontrada uma semana depois pelas autoridades em um parque de estacionamento. No interior, estavam os milhares de donuts já estragados.

A suspeita foi detida, na última quinta-feira, sem possibilidade de fiança e acusada dos crimes de roubo e condução sem habilitação legal.

De acordo com a BBC, as imagens de videovigilância mostram a mulher entrando na van em torno das 4h00 locais (14h00 no horário de Brasília) e fugindo. No entanto, não é claro se a suspeita sabia que o veículo estava carregado de donuts.

