Idosa de 90 anos resgatada com vida 5 dias após terremoto no Japão

Uma mulher na casa dos 90 anos foi resgatada com vida ao fim de cinco dias debaixo dos escombros provocados pelo terremoto que abalou o Japão no primeiro dia do ano.

A mulher passou cerca de 124 horas nos escombros quando as hipóteses de encontrar vítimas com vida diminui substancialmente após as primeiras 72 horas.

Segundo a televisão japonesa NHK, a polícia afirma ter encontrado a mulher na cidade de Suzu, no sábado. A idosa foi levada para um hospital onde recebeu tratamento.

A operação de resgate durou cerca de duas horas e durante a operação ouviam-se frases de incentivo por parte da equipe. "Mantenha-se firme! A senhora vai ficar bem!", cita a NHK.

As operações de busca continuam, estando a cargo das Forças de Autodefesa do Japão.

Lembrando que um terremoto de magnitude 7,5 atingiu a costa japonesa na última segunda-feira, provocando danos significativos. Pelo menos 126 pessoas morreram e mais 200 estão ainda desaparecidas.

