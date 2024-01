Navio de carga com bandeira de Malta atingido por míssil no Mar Vermelho

Um navio de carga grego com bandeira de Malta foi atingido por um míssil nesta terça-feira (16 de agosto) no Mar Vermelho, ao largo do Iêmen.

A empresa britânica de segurança marítima Ambrey, que foi citada pela Reuters, informou que o navio de carga foi atingido enquanto seguia no sentido norte.

O navio, que tem visitado Israel desde o início da guerra em Gaza, estava a caminho de Suez, no Egito.

O ataque ocorre no contexto de uma escalada de violência no Mar Vermelho. No domingo, as forças dos Estados Unidos abateram um míssil de cruzeiro disparado pelos Houthis do Iêmen que tinha como alvo um contratorpedeiro norte-americano.

Na segunda-feira, um navio de carga de propriedade dos EUA no Golfo de Omã também foi atingido por um míssil.

Os lançamentos de mísseis seguiram-se aos ataques de sexta-feira dos EUA e do Reino Unido em vários locais no Iêmen controlado pelos rebeldes, em retaliação aos ataques no Mar Vermelho, que interromperam o transporte marítimo nesta hidrovia vital.

Os Houthis têm atacado o que consideram navios ligados a Israel, mas depois dos ataques de sexta-feira, declararam os navios EUA e da Grã-Bretanha como "alvos legítimos".

