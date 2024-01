Criança fofa vira meme ao atrapalhar pedido de casamento dos pais; veja

Uma criança fofa ganhou fama nas redes sociais depois de aparecer em um vídeo atrapalhando, de forma hilariante, o pedido de casamento dos pais à beira-mar.

O vídeo, compartilhado pela apresentadora do programa norte-americano Today, Hoda Kotb, mostra um casal não identificado e sua filha na praia, com um pôr do sol glorioso ao fundo.

A mãe segura a filha ao colo enquanto o pai pergunta à criança: "Posso fazer uma pergunta à mãe?"

Nesse momento, o pai coloca o celular na areia com a câmera ligada, a cerca de três metros de distância, para capturar o momento memorável.

No entanto, assim que a mãe coloca a criança no chão, a menina corre em direção ao celular, impedindo um bom vídeo do momento.

Ajoelhado, o pai olha para a câmera e percebe que a ideia de gravar o pedido de casamento não se vai concretizar, mas, mesmo assim, abraça o momento cómico e segue com a proposta.

A mãe acaba a dizer "sim" e o casal abraça-se, enquanto a criança continua totalmente encantada com a tecnologia. Segundos depois, a dupla aproxima-se da filha junto ao aparelho.

O vídeo de 51 segundos também foi apresentado no site do programa Today e nas redes sociais, bem como no New York Post.

