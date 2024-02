Criança sofre choque anafilático após erro em cantina escolar

Um aluno de seis anos, que mora em Aveiro, Portugal, com alergia à proteína do leite, sofreu um choque anafilático após consumir uma refeição escolar com presunto. O caso, que aconteceu no dia 30 de novembro, foi divulgado pela SIC Notícias.

O menino, chamado Enzo, sobreviveu, mas precisou de cuidados hospitalares. A mãe, Emilie, exige agora acesso detalhado aos cardápios preparados para alunos com alergias ou intolerâncias alimentares.

A Câmara Municipal de Aveiro confirmou o incidente e disse que a empresa prestadora de serviços, GERTAL, implementou medidas corretivas, incluindo reforço da formação sobre alergênios no cardápio do dia.

Segundo a Câmara, as dietas alternativas para alunos com restrições alimentares são baseadas na dieta mediterrânica.

