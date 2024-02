Greve na Torre Eiffel fecha um dos monumentos mais populares do mundo

Os visitantes que pretendem visitar a Torre Eiffel, em França, nesta segunda-feira, estão dando 'com a cara na porta'.

Segundo o ABC, uma placa foi fixada na entrada em inglês: "Devido à greve, a Torre Eiffel está fechada. Pedimos desculpas".

No site oficial da Torre Eiffel também pode ler-se o aviso, que acrescenta que quem tenha bilhetes eletrônicos deve verificar as suas caixas de e-mail.

A Torre Eiffel está aberta ao público 365 dias por ano, mas ocasionalmente é afetada por greves. Em dezembro, fechou durante um dia devido a uma greve nas negociações contratuais.

Stephane Dieu, do sindicato CGT, que representa um grande número de funcionários da Torre Eiffel, disse que a greve desta segunda-feira visa um aumento salarial proporcional às receitas provenientes da venda de bilhetes e uma melhor manutenção do monumento, que é propriedade do município parisiense.

