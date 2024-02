Gaivota é flagrada 'relaxando' com cigarro eletrônico no bico; veja

Uma cena curiosa foi registrada na semana passada em Dorchester, no Reino Unido: uma gaivota foi filmada com um cigarro eletrônico no bico, em cima de um carro estacionado.

O autor do registro, Darren Scource, de 42 anos, contou ao Daily Mail que ficou tão chocado com a cena que se esqueceu de pagar o estacionamento.

"Vi a gaivota, saí do carro e fiquei estupefato. Não acreditava no que estava vendo. A gaivota parecia tão relaxada com o cigarro eletrônico no bico. Tenho certeza de que estava tentando fumar aquilo", disse o britânico, brincando que o pássaro deve ter ouvido falar da intenção do primeiro-ministro britânico de proibir todos os cigarros eletrônicos no Reino Unido até 2030.

Em apenas alguns dias, o vídeo compartilhado por Darren nas redes sociais teve mais de 3 milhões de visualizações.

