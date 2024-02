Pároco é detido por participar de esquema de tráfico de viagra

A Guardia Civil deteve um pároco de Don Benito, em Badajoz, na Espanha, e a sua companheira, após uma investigação sobre tráfico de viagra.

Os detidos estavam envolvidos num caso de tráfico do medicamento usado para tratar a disfunção erétil, e de outros "afrodisíacos potentes", nesta localidade. Ambos foram detidos numa casa anexa à paroquia, onde residiam, e no seu interior encontraram diverso material estimulante, de acordo com o 20 minutos.

A operação ainda está em curso e foi decretado segredo de justiça.

É esperado que o Bispado de Plasencia, da qual depende a paróquia de Don Benito, publique um comunicado sobre o assunto.

