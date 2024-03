Russos fazem fila para deixar flores no túmulo do opositor russo Navany

Três dias após o sepultamento de Alexei Navalny em Moscou, uma multidão de pessoas voltou a homenageá-lo neste domingo. Uma fila se formou no cemitério Borisovskoye para que os russos pudessem depositar flores no túmulo do político.

Segundo a Reuters, a mesma cena já havia se repetido no sábado, com filas se formando na porta do cemitério. A sepultura de Navalny ficou coberta de flores, e ele foi saudado pelos admiradores como um símbolo de esperança e perseverança.

A mãe de Navalny, Lyudmila, e sua viúva, Yulia Navalnaia, visitaram a sepultura no sábado. Vestidas de preto, as duas mulheres permaneceram em silêncio junto ao túmulo.

Navalny foi sepultado na sexta-feira (17) em uma cerimônia cercada por familiares e amigos. Milhares de pessoas se manifestaram nas imediações da igreja, e pelo menos 128 delas foram detidas pela polícia.

O opositor russo morreu aos 47 anos, no dia 16 de fevereiro, enquanto estava preso. Seus apoiantes, sua viúva e muitos líderes ocidentais acusam o presidente Vladimir Putin de ser o responsável pela sua morte, o que a presidência russa nega.

A repetição das homenagens a Navalny demonstra o impacto que ele teve na sociedade russa e o legado que deixa como símbolo de resistência ao regime de Putin.

