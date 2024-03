Mulher perde filhos em ataque israelense após 10 anos tentando engravidar

Uma mulher perdeu os dois filhos gêmeos e o marido, no sábado, num ataque aéreo israelense em Rafah, no sul da Faixa de Gaza. O casal havia tentado engravidar durante 10 anos.

Abu Anza, de 29 anos, acordou cerca das 22h00 para amamentar o filho, Naeim. Depois voltou a dormir junto com menino e a filha, Wissam. O marido estava descansando ao lado da família. A explosão ocorreu cerca de meia hora depois e a casa da família acabou desabanfo, de acordo com a ITV News.

“Gritei pelos meus filhos e pelo meu marido. Estavam todos mortos. O pai deles os agarrou e me deixou para trás", disse Abu.

A mulher tinha tentado engravidar durante 10 anos. O casal fez três fertilizações in vitro, tendo Abu engravidado no início do ano passado. Os bebês nasceram no dia 13 de outubro, menos de uma semana depois de o Hamas ter atacado Israel.

“Não temos direitos, perdi as pessoas que me eram mais queridas. Não quero morar aqui. Quero sair deste país. Estou cansada desta guerra", desabafou a mulher.

No ataque morreram ainda outros 11 familiares de Abu Anza, dos quais seis eram crianças e quatro eram mulheres. Além dos filhos e do marido, Abu perdeu uma irmã, um sobrinho e uma prima que estava grávida.

Um familiar de Abu, Farouq Abu Anza, revelou que viviam, naquele momento, na casa 35 pessoas, algumas das quais tinham sido deslocadas de outras zonas de Gaza.

