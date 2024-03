Incêndio florestal obriga à retirada de 3.400 pessoas no centro da China

O departamento de gestão de emergências de Sichuan disse que as chamas foram detectadas na tarde de sábado na aldeia de Baizi, condado de Yajiang, na prefeitura tibetana de Garze.

Até o momento, não há registro de qualquer vítima e os bombeiros continuam trabalhando para tentar extinguir o incêndio, que provocou o encerramento de várias estradas locais.

Um total de 3.396 pessoas foram retiradas de 11 povoações, disseram as autoridades, porque os ventos fortes ajudaram as chamas a espalharem-se rapidamente por várias cadeias montanhosas da região.

De acordo com a agência de notícias estatal chinesa Xinhua, cerca de mil operacionais e sete helicópteros foram mobilizados hoje para combater o incêndio.

A província vizinha de Yunnan enviou ainda 750 soldados para fornecer apoio adicional.

Vários moradores da área garantiram à Xinhua que o incêndio não era visível a partir do centro administrativo do condado de Yajiang e que os serviços de água, eletricidade e telecomunicações não foram afetados.

A Comissão Nacional de Prevenção de Desastres e o Ministério de Gestão de Emergências tinham alertado há algumas semanas que a China poderia enfrentar este mês catástrofes naturais com possíveis inundações, descidas de temperatura, tempestades de areia e incêndios florestais.

A forest fire broke out on Friday afternoon in Baizi Village, Ganzi Tibetan Autonomous Prefecture, in southwest China's Sichuan Province.

The fire intensified on Saturday afternoon due to high winds.

Over 1,000 emergency crew members and firefighters are battling the blaze. pic.twitter.com/HmDyH7IkHC