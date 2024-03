Banksy confirma autoria de novo mural no norte de Londres; veja

O artista anônimo Banksy confirmou, nesta segunda-feira (18), a autoria de um novo mural no norte de Londres. A obra apareceu durante a noite de domingo em um edifício residencial na Hornsey Road, em Finsbury Park, e gerou especulações nas redes sociais.

Em suas redes sociais, Banksy confirmou a autoria ao compartilhar fotos do mural.

A obra retrata uma mulher em tamanho real segurando uma máquina de lavar a pressão, que parece ter pulverizado tinta verde na lateral do prédio. A parede pintada fica atrás de uma árvore, dando a impressão de ser a folhagem.

Segundo o The Guardian, o último trabalho confirmado de Banksy foi em dezembro, quando o artista pintou drones militares em um sinal de STOP em Peckham, no sul de Londres. No entanto, a obra foi retirada momentos depois por um homem, que foi detido e acusado de roubo.

