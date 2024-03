Acidente com ônibus na Alemanha deixa cinco mortos e vários feridos

Um grave acidente com um ônibus de passageiros na Alemanha, próximo à cidade de Leipzig, resultou em cinco mortes e cerca de doze feridos nesta quarta-feira, segundo a BBC.

O ônibus da empresa Flixbus teria se desviado ao entrar na movimentada autoestrada A9 e capotado. A via foi interditada em ambos os sentidos para o atendimento às vítimas, com o apoio de diversas ambulâncias e helicópteros.

De acordo com a Associated France Press (AFP), o veículo havia partido de Berlim com destino a Zurique, na Suíça. No momento do acidente, por volta das 9h45 no horário local, transportava 53 passageiros e dois motoristas.

Em nota enviada à imprensa, a Flixbus informa que "as circunstâncias exatas do acidente ainda não são conhecidas" e que a empresa está colaborando com as autoridades locais e os serviços de emergência. A empresa garante que fará "tudo o que estiver ao seu alcance para esclarecer as causas do acidente de forma rápida e completa".

