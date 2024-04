Influencer detida novamente por fingir ter 14 anos e abordar menores

Uma mulher de 23 anos foi detida, pela segunda vez, por ter assumido uma identidade falsa para falar com rapazes menores de idade, tendo mantido relações sexuais com alguns deles.

Alyssa Ann Zinger foi detida, na quinta-feira, depois de quatro novas vítimas terem vindo a público denunciá-la. A mulher tinha sido detida pela primeira vez em novembro, altura em que foi acusada de manter relações sexuais com pelo menos um menor, com idade entre os 12 e 15 anos, e de enviar vídeos explícitos a tantos outros.

A mulher é acusada de agressão lasciva ou obscena, posse de pornografia infantil, transmissão de pornografia infantil no interior do Estado através de um dispositivo eletrônico e de assédio sexual cibernético.

Na primeira vez que foi detida, Alyssa alegou ter nascido em 2009, contudo as autoridades só encontravam registros de uma pessoa com o mesmo nome nascida em 2001, altura em que esta afirmou ter uma irmã mais velha com o mesmo nome.

As autoridades viriam a descobrir a sua verdadeira idade quando pesquisaram pelos seus registros escolares e confirmaram junto da sua entidade empregadora que tinha 23 anos.

Zinger enfrenta agora um total de 12 acusações.

