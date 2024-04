Amigos morrem afogados ao tentar tirar fotos em cascata

Dois estudantes da Universidade de Dundee, na Escócia, morreram afogados após escorregarem e caírem numa cascata, ao fim da tarde de quarta-feira.

Jitendranath Karuturi, de 26 anos, conhecido como Jitu, e Chanhakya Bolisetti, de 22 anos, estariam a tirar fotografias na cascata de Linn of Tummel no momento do incidente, de acordo com o The Guardian.

Os cidadãos indianos, que eram alunos de mestrado de ciência e engenharia de dados, terão sido arrastados pela corrente, segundo um amigo que os acompanhava.

Os serviços de emergência escoceses mobilizaram dois barcos de resgate, que recuperaram os corpos das vítimas.

A dupla inscreveu-se nos cursos em janeiro de 2023 e deveria concluí-los em maio. Karuturi formou-se na Universidade de Hartford, em Connecticut. Chanhakya, por sua vez, formou-se na Universidade Tecnológica Jawaharlal Nehru, em Hyderabad, em 2022, atuando como embaixador estudantil em Dundee desde agosto do ano passado.

"Este foi um acidente trágico que chocou a todos. Os nossos pensamentos estão com as famílias e amigos dos estudantes", disse a universidade, em comunicado.

As autoridades estão investigando o caso, mas não há suspeita de crime.

Leia Também: Maior ameaça à democracia no mundo é a polarização, diz o ator Wagner Moura