Bebê dada como morta 'ressuscita' no funeral, mas morre uma semana depois

Milagro de Jesús, uma bebê prematura nascida no dia 12 de abril no Hospital Regional da Ciudad del Este, no Paraguai, foi dada como morta assim que nasceu. Pesando apenas 400 gramas, a menina teve seu óbito declarado após cesariana realizada às 12h00 do dia, conforme o jornal La Nación.

O corpo foi entregue à família para o velório e funeral. No entanto, no dia seguinte, ao abrirem o caixão, a família se deparou com Milagro ainda respirando. A bebê foi levada ao Hospital Regional, onde sua condição de vida foi confirmada. Em seguida, ela foi transferida para o Hospital Le Blanc, onde ficou internada na unidade de cuidados intensivos da neonatologia.

Infelizmente, Milagro não resistiu e faleceu na última sexta-feira (19 de abril), uma semana após o nascimento. A causa da morte ainda está sendo investigada, mas o diretor do Hospital Regional, Federico Schrodel, acredita que a menina pode ter sofrido um caso de catalepsia.

A mãe de Milagro, uma jovem de 21 anos, ainda se encontra internada em uma unidade de cuidados intensivos.

