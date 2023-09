Cirurgia que Lula vai se submeter é considerada 'de grande porte'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está programado para passar por uma cirurgia no quadril no final desta semana. A cirurgia em questão é uma artroplastia, que envolve a colocação de uma prótese no quadril.

Um dos médicos da equipe explicou a GloboNews que o procedimento visa tratar as superfícies articulares da cabeça femoral e do acetábulo, que compõem o quadril. O quadril de Lula está com desgaste na cartilagem, o que tem causado dores intensas e limitações em sua mobilidade.

Para resolver esse problema, uma prótese será implantada na região do quadril, substituindo a articulação danificada por uma articulação artificial saudável.

A incisão será feita na parte lateral direita da coxa do presidente, com cerca de 15 centímetros de comprimento. O cirurgião acessará a articulação comprometida, removerá os tecidos doentes e instalará a prótese. Essa prótese possui dois componentes: o componente femoral, onde a cabeça do fêmur se encaixa, e o componente acetabular, que pode ser feito de titânio trabecular (poroso para promover o crescimento ósseo).

De acordo com o G1, a anestesia será administrada em várias etapas, incluindo uma pequena dose de raquianestesia (ou peridural) e bloqueios ao redor da articulação. Lula também será intubado.

Embora a cirurgia deva durar cerca de duas horas, é considerada um procedimento de grande porte.

