Elon Musk quer dizer adeus ao logotipo do Twitter

Elon Musk, o homem que assumiu as rédeas da rede social Twitter em outubro do ano passado, quer, agora, mudar o logotipo da mesma.

"Em breve diremos 'adieu' à marca Twitter e, aos poucos, a todos os pássaros", disse Musk numa publicação no Twitter, garantindo que "se um logotipo com um 'X' bom o suficiente for publicado até hoje [domingo] à noite", será "lançado mundialmente amanhã".

A mesma publicação vinha acompanhada de um vídeo em que o conhecido logotipo da rede social confundia-se com um 'X' intermitente.

Mais tarde, quando falava sobre o assunto, Musk, dono também da SpaceX e da Tesla, admitiu acreditar que a mudança do mítico logotipo do passarinho azul "devia ter acontecido há muito tempo".

