'Pokémon' terá colaboração com Museu Van Gogh em Amesterdã

A Pokémon Company, empresa responsável pela franquia Pokémon, anunciou uma colaboração especial com o Museu Van Gogh em Amsterdã, nos Países Baixos.

A parceria está programada para começar em 28 de setembro, mas, até o momento, não foram divulgados detalhes sobre como será essa colaboração entre a série de jogos da Nintendo e as obras do pintor Vincent Van Gogh.

No entanto, a página oficial de Pokémon nas redes sociais compartilhou um pequeno vídeo, onde é possível ver um Pikachu e um Eevee em um campo de girassóis, que se transformam em outro Pokémon chamado Sunflora.

Com base no final do vídeo, parece que essa colaboração criará de forma criativa a presença de Pokémon em algumas das pinturas mais icônicas de Van Gogh.

Leia Também: França alerta para níveis excessivos de radiação no iPhone 12