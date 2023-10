Sony confirma ter sido alvo de ataque hacker

A Sony comunicou aos trabalhadores na divisão Sony Interactive Entertainment (que comanda o PlayStation) que foi, de fato, alvo de um ataque informático que acabou liberando acesso a dados de quase 6.800 trabalhadores e ex-funcionários da empresa.

Segundo o site Bleeping Computer, a Sony informa que o ciberataque aconteceu por conta de uma vulnerabilidade num software de transferência de arquivos que os trabalhadores da Sony usam, de nome MOVEit.

Em conversa com o site IGN, a Sony esclareceu que está atualmente investigando o assunto com as autoridades. “A Sony desativou este servidor enquanto a investigação acontece. Neste momento não há qualquer indicação de que dados de clientes e parceiros tenham sido armazenados no servidor afetado. Não houve qualquer impacto nas operações da Sony”, pode ler-se no e-mail enviado pela tecnológica japonesa.

Vale lembrar que o grupo informático responsável pelo ataque não fez (supostamente) qualquer pedido de resgate, tendo deixado apenas uma forma da empresa entrar em contacto para lidar com o assunto.