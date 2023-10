Fãs da Apple têm motivos para ficarem animados com o evento ‘Scary Fast’

Os fãs da Apple têm motivos para ficarem animados com o começo da semana, já que nesta segunda-feira, dia 30, a empresa realizará seu mais recente evento, chamado de "Scary Fast".

Os rumores indicam que o evento será focado nos novos computadores Mac equipados com o mais recente processador da Apple, o M3. A Bloomberg fez algumas previsões do que pode ser apresentado no evento, com base nos rumores que circulam.

A empresa acredita que a Apple apresentará dois novos MacBook Pro, um de 14 polegadas e outro de 16 polegadas. Os dois modelos terão opções de processador M3 Pro e M3 Max, além de 24GB ou 48GB de memória RAM.

A Apple também apresentará um novo iMac, que atualmente está disponível apenas com o processador M1. O novo modelo deve ter o processador M3, mas ainda não se sabe qual versão. O design do iMac deve permanecer o mesmo.

Além dos computadores, a Apple também deve apresentar novos acessórios e periféricos com conector USB-C, como o teclado Magic Keyboard e o mouse Magic Mouse.

O evento "Scary Fast" será transmitido ao vivo no site oficial da Apple, na Apple TV e no canal oficial da empresa no YouTube. A apresentação começa à meia-noite.

