Uma das melhores funcionalidades do iPhone também vai chegar ao Android

Se você tem um celular Android e sempre quis ter o AirDrop dos iPhones, então vai gostar de saber que a Google lançou uma nova funcionalidade que é exatamente o que você estava esperando.

A funcionalidade se chama Quick Share e foi desenvolvida em conjunto com a Samsung. As duas empresas já tinham seus próprios serviços de compartilhamento rápido de arquivos, mas, com essa iniciativa, as duas funcionalidades foram combinadas em uma única proposta.

Assim como acontece nos iPhones, você poderá ver quais os dispositivos Android nas proximidades com quem pode trocar arquivos com mais rapidez.

O lançamento do Quick Share já começou e deve ser concluído até fevereiro para os usuários que tenham o Nearby Share da própria Google.

