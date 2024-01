Google Maps vai ajudá-lo a nunca se esquecer onde estacionou o carro

O Google Maps é uma ferramenta indispensável para quem se desloca pela cidade. Com ele, é possível encontrar a rota mais rápida para o seu destino, consultar horários de transportes públicos e até mesmo guardar a localização do seu carro estacionado.

Para guardar a localização do seu carro estacionado, siga estes passos:

Abra o aplicativo do Google Maps.

Toque no seu ponto azul no mapa.

Toque em "Guardar estacionamento".

O Google Maps irá então guardar a localização do seu carro no mapa. Para encontrar o seu carro novamente, basta tocar no ponto azul no mapa.

Como limpar a localização do carro estacionado

Quando encontrar o seu carro, pode limpar a localização do mesmo no Google Maps. Para isso, siga estes passos:

Toque no ponto azul no mapa.

Toque em "Limpar".

A localização do seu carro será então removida do mapa.

Imagem de um ponto azul no Google Maps

Esta funcionalidade é muito útil para quem estaciona em locais movimentados, como shoppings ou centros comerciais. Com ela, você pode evitar perder tempo procurando o seu carro quando estiver pronto para voltar para casa.

